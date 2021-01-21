Okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı. Açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? 22 Ocak...