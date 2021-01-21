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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? 22 Ocak... MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? 22 Ocak...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar ise veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? 22 Ocak...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 21:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 21:25
Okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı. Açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? 22 Ocak...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var." açıklamasında bulundu. Selçuk, "Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var." açıklamasında bulundu. Selçuk, "Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
"Toplumu, aileleri ve çocukları araştırma temelli izleme yapıyoruz. Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi haline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor.