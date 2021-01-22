22 Ocak 2021, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Çığ tehlikesi uyarısı | 22 Ocak 2021 hava durumu

22 Ocak 2021 Cuma günü için tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla ile çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? 'da hava nasıl olacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 22 Ocak 2021 Cuma hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Çığ tehlikesi uyarısı | 22 Ocak 2021 hava durumu

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla ile çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, 'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: 'in iç kesimleri ile 'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

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