MEB son dakika: 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? 22 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Son dakika... Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi. Bu gelişmelerin ardından okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı hangi sınıfların okula gideceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? 22 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL