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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? 22 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? MEB son dakika: 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? 22 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? Son dakika... Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi. Bu gelişmelerin ardından okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı hangi sınıfların okula gideceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? 22 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte konu hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:59
Son dakika... 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçen öğrenciler, yarın yarıyıl tatiline çıkacaklar. Ara tatil ile birleştirilince toplam 22 gün tatil yapma fırsatı bulan öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? 22 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 8. VE 12. SINIFLAR İÇİN OKUL AÇILACAK MI?
MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak.
İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.
Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.
Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek.
Özel okulların takviye kursları ile özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar ise özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilecek.
Kurslarda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.