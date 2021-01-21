Karaman’da 'Ana' lakaplı suç örgütü lideri ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış

'ANA' LAKAPLI LİDER, 'DAYI' LAKAPLI YARDIMCI

Suç örgütünün liderliğini çevresinde 'Ana' lakabıyla tanınan Aslı Dudu D.'nin yaptığı, 'Dayı' lakabıyla tanınan kardeşi Yunus D.'nin de yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Örgütün, uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullanmaya yer temin ettiği, küçük yaşta çocukları uyuşturucuya alıştırdığı, özellikle kızların uygunsuz görüntülerini gizli kamerayla çekerek, tehdit ve şantajla şebeke adına uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları belirtildi.