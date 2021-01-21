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Denizli’de yaraladıkları yavru domuzu av köpeklerine parçalatan avcılara ceza

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Denizli’de yaraladıkları yavru domuzu av köpeklerine parçalatan avcılara ceza

ilçesine bağlı ile Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki kara yolunda, 4 Ocak günü yaşanan dehşet verici olay şöyle yaşandı; Bir grup genç, ava çıktıkları arazide yavrusunu tüfekle vurarak, yaraladı.

Ardından da yaralı haldeki yavru domuzun arka ayaklarını bağladı. Bununla da yetinmeyip, av için yanlarında götürdükleri 10 köpeğe parçalattı.

İçlerinden biri ise cep telefonuyla çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. "Hayvana can çekiştirmeyin, öldürün hayvanı" denildiği duyulan görüntülerde, avcıların domuzun köpekler tarafından parçalanmasını gülerek izlediği görüldü.

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti.

Görüntülerden belirlenip, kimlikleri tespit edilen 4 kişiye 'na muhalefet suçundan 4 bin 132'şer lira ceza kesildi.

Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.

Denizli’de yaraladıkları yavru domuzu av köpeklerine parçalatan avcılara ceza DENİZLİ’DE YARALADIKLARI YAVRU DOMUZU AV KÖPEKLERİNE PARÇALATAN AVCILARA CEZA

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