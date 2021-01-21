Diyarbakır’da hastanede intihar eden Derman'ın son sözü ortaya çıktı: Bana yardım et

OĞLU 'YAPTIKLARIN YANINA KALMAZ' DEMİŞ

Polis ekiplerince hastanedeki güvenlik görevlisi ve olayın tanığı olan İslam C.'nin ifadesine başvuruldu. İslam C., olay anını şöyle anlattı:

"Bir kişi, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulansla hastaneye getirildi. Yanında bir kadın da vardı. Bir süre sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye getirilen kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren kişinin yakınları da bu sırada hastaneye geldi. Ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendiğim kişi, genç kadını görünce üzerine yürüyerek, 'Bu yaptıkların yanına kalmaz' gibi kelimeler söyledi. Ben de hemen araya girdim. Diğer yakınları da bana 'Bu kadını buradan götür. Daha büyük sıkıntı çıkmasın' dedi"