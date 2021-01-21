Şanlıurfa'da sobadan sızan gaz Suriyeli çiftin ve torunlarının canını aldı
Son dakika haberine göre... Şanlıurfa'da müstakil bir evde yaşamını sürdüren Suriye uyruklu yaşlı çift ile torunları sobadan sızan karbonmonoksit gazı yüzünden hayata veda etti.
YAŞAM DHA
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Yeni Mahalle'de müstakil bir evde yaşayan Suriye uyruklu Nuri Ahmet El Canot, eşi Saye El Fayyet ile torunları Dünya El Saavi'den haber alamayan yakınları adreslerine gitti.
Eve giren yakınları yaşlı çift ile torunlarını hareketsiz yatarken buldu.
İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çift ile torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini saptadı.
Olay yerinde çekilen bir kare