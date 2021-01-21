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Şanlıurfa'da sobadan sızan gaz Suriyeli çiftin ve torunlarının canını aldı

Son dakika haberine göre... 'da müstakil bir evde yaşamını sürdüren uyruklu yaşlı çift ile torunları sobadan sızan karbonmonoksit gazı yüzünden hayata veda etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Şanlıurfa'da sobadan sızan gaz Suriyeli çiftin ve torunlarının canını aldı

'de müstakil bir evde yaşayan uyruklu , eşi ile torunları 'den haber alamayan yakınları adreslerine gitti.

Eve giren yakınları yaşlı çift ile torunlarını hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çift ile torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini saptadı.

Olay yerinde çekilen bir kare

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