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Şanlıurfa'da 3 kişi evde ölü bulundu

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 15:04
Güncelleme:21.01.2021 15:08
Son dakika haberi... Şanlıurfa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.

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3 kişi evde ölü bulundu
3 kişi evde ölü bulundu
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