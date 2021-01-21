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Şanlıurfa'da 3 kişi evde ölü bulundu
Son dakika haberi... Şanlıurfa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.