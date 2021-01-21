21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da feci olay! Sıkıştığı otomobilin içerisinde yanarak can verdi

Tekirdağ'da feci olay! Sıkıştığı otomobilin içerisinde yanarak can verdi

’da korkunç olay! Meydana gelen trafik kazasında sürücü, sıkıştığı otomobilde yanarak can verdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
ABONE OL
Tekirdağ'da feci olay! Sıkıştığı otomobilin içerisinde yanarak can verdi

Edinilen bilgilere göre kaza, 'ın ilçesine bağlı ile ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesini birbirine bağlayan yol üzerinde Yanıkağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTA YANARAK CAN VERDİ

(60) idaresindeki 60 TJ 682 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.B. idaresindeki 34 JN 3402 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından alev alan otomobildeki 3 kişi kazayı gören vatandaşlar ve yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan sürücü Gün ise feci şekilde can verdi.

Kazada yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken ölen sürücünün cansız bedeni jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından 'na kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü O.B. ise kazaya ilişkin ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA