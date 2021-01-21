Tekirdağ'da feci olay! Sıkıştığı otomobilin içerisinde yanarak can verdi

SIKIŞTIĞI ARAÇTA YANARAK CAN VERDİ



Ürfet Gün (60) idaresindeki 60 TJ 682 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.B. idaresindeki 34 JN 3402 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından alev alan otomobildeki 3 kişi kazayı gören vatandaşlar ve yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan sürücü Gün ise feci şekilde can verdi.