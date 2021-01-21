Manisa'da Doğu Roma dönemine ait 165 sikke ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı S.Ö.'nün (66) Dilşikar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

S.Ö.'nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada Doğu Roma Dönemine (M.S. 550, I. Jüstinyen) ait olduğu değerlendirilen 165 bronz sikke ve Osmanlı parası ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla tarihi sikkelere el konulurken, şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.