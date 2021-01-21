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Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

, Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin alınacağını duyurdu. Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 770 jandarma, 925 lojistik alt branşlı, 265 muhabere, 14 at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 kurbağa adam branşlarında olmak üzere 5 bin sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

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