21 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'dan yapılan açıklamaya göre saat 02.37'de açıklarında 'nde 6.91 KM derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2021
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Son dakika: İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.37'de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü. İzmir ve Manisa'da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, saat 02.28'de 3.9, 02.31'de 3.0 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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