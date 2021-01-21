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Videolar Yaşam Videoları Kırklareli'de hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip TikTok'ta paylaştığı video tepki çekti

Kırklareli'de hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip TikTok'ta paylaştığı video tepki çekti

DHA
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Giriş: 21.01.2021 14:50
Güncelleme:22.01.2021 10:06
Kırklareli'de hazır döner paketleyen iki çalışan maske kullanmadan etlerle oynadı. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kişi görüntülere tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.
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