20 Ocak 2021, Çarşamba
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Akılalmaz olay! Yolda yürürken gözüne düştü!

'da etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle don olayları yaşandı. 'de de kaldırımda yürüyen uyruklu bir kişinin başına binadan kopan buz parçası düştü. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alınırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Akılalmaz olay! Yolda yürürken gözüne düştü!

Kurtuluş Ergenekon Caddesi'nde üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, işçilik yaptığı öğrenilen uyruklu Allayarov'nın (51) başına kaldırımda yürüdüğü esnada buz sarkıtı düşmüştü.

Akılalmaz olay! Yolda yürürken gözüne düştü! AKILALMAZ OLAY! YOLDA YÜRÜRKEN GÖZÜNE DÜŞTÜ!

Akılalmaz olay sonucu gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov, yere yığılmıştı. Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı.

İşçinin yaralandığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda birçok kişi yürürken kar ve buz kütlelerinin düştüğü, Allayarov'un kütlenin gözüne isabet etmesiyle yere yığıldığı görülüyor.

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