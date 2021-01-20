ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE'DEN VEDA MESAJI

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıklar devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, veda mesajı yayınladı. Pence "Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu" dedi.



Pence, başkent Washington'da 6 Ocak'ta meydana gelen Temsilciler Meclisi baskını sırasında, oylamayı durdurmuş, binanın güvenliği sağlandıktan sonra Başkan Trump'ın eleştirilerine rağmen oylamaya devam kararı vermişti. Oylama sonucunda ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 'Başkanlığı' kongre tarafından tescil edilmişti.

Başkan Yardımcısı olarak görevinin son gününde veda mesajı yayınlayan Mike Pence "Geçtiğimiz dört yıl içinde Başkan Yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu. Harika İkinci Leydimiz Karen Pence ve tüm Ailemiz adına Teşekkürler ve Tanrı Amerika'yı korusun" dedi.

BIDEN'DEN PEŞ PEŞE FLAŞ KARARLAR

Saatler sonra düzenlenecek yemin töreni ile ABD Başkanlığı görevini resmi olarak devralması beklenen Joe Biden, imza atacağı 17 kritik kararı belirledi. Biden, göreve gelmesinden saatler sonra Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi kararları imzalayacak.

ABD'de Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala, Biden yönetimi resmi olarak devralmadan önce kritik kararlar aldı. Biden'ın göreve gelir gelmez imzalaması beklenen 17 başlıkta toplanan kararlar arasında mevcut Başkan Donald Trump'ın daha önce aldığı kararlar yer alıyor. Yemin töreninin hemen ardından yeni bir yol çizmeyi planlayan Biden'ın alması beklenen kararlar arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması bulunuyor. Biden'ın korona virüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi bekleniyor.