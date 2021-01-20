İstanbul’da 'dik dik bakma' cinayeti! 15 yıl hapis cezası verildi





AİLENİN AVUKATI: VERİLEN CEZA EKSİK



Ölümünden önce vale olarak çalışan Egemen Akdağ'ın ailesinin avukatı Cesim Parlak, sanıklara verilen cezanın eksik olduğu görüşünde. Av. Parlak "Etkili bir soruşturma yapılmadı. Olay aydınlatılmadan karar verildi. Bu sadece, adam öldürme olarak görülemez. Uyuşturucu çetelerinin korkutmak ve sindirmek için işlediği bir cinayet bu. Tasarlayarak adam öldürme suçu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerekirken 15 yıl ceza verilmesi ve suç ortaklarından ikisinin beraat etmesi kabul edilemez. Kararın istinaf mahkemesinde kaldırılacağını umuyoruz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN