Son dakika: Şişli'de istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine çöktü

İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen istinat duvarı çökmesinde yürekler ağızlara geldi. Keklik Sokak'taki inşaat çalışmasında istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine yıkıldı.

Şişli Kurtuluş'ta Kınalı Keklik Sokak'ta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğal gaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti.