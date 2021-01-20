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Son dakika: Şişli'de istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine çöktü

Son dakika haberleri... 'ta Kınalı Keklik Sokak'ta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğal gaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Şişli'de istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine çöktü

İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen istinat duvarı çökmesinde yürekler ağızlara geldi. Keklik Sokak'taki inşaat çalışmasında istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine yıkıldı.

Şişli Kurtuluş'ta Kınalı Keklik Sokak'ta inşaat çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı sokakta bulunan doğal gaz kutusu üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tedbiren çevredeki binaları tahliye etti.

Şişlide istinat duvarı doğal gaz kutusu üzerine çöktü ŞİŞLİ'DE İSTİNAT DUVARI DOĞAL GAZ KUTUSU ÜZERİNE ÇÖKTÜ

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