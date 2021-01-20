Her yerde aranıyordu! İstanbul’a kaçarken yakalandı

4 el ateş ederek Yıldız'ı ağır yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Yıldız, hayatını kaybetti.



MALKARA'DA YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şahsın kimliğinin Erdal G. (34) olduğu belirlendi. Keşan'da olduğu ortaya çıkan cinayet şüphelisi Erdal G.'nin içinde bulunduğu hafif ticari araçla kovalamaca sonrası İstanbul istikametine kaçarken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin Deveci yolu mevkiinde yakalandı.