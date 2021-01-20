20 Ocak 2021, Çarşamba
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Her yerde aranıyordu! İstanbul’a kaçarken yakalandı

Son dakika haberleri... ’de otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü silahla vurduğu iddia edilen şüpheli, 9 ay sonra ’a kaçarken ’da yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Her yerde aranıyordu! İstanbul’a kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 2020 Nisan ayında 'in ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobiliyle kırmızı ışıkta duran , kendisine yaklaşan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

4 el ateş ederek Yıldız'ı ağır yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Yıldız, hayatını kaybetti.

MALKARA'DA YAKALANDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şahsın kimliğinin Erdal G. (34) olduğu belirlendi. 'da olduğu ortaya çıkan cinayet şüphelisi Erdal G.'nin içinde bulunduğu hafif ticari araçla kovalamaca sonrası istikametine kaçarken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin Deveci yolu mevkiinde yakalandı.

Üzerinden kimlik çıkmayan cinayet şüphelisi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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