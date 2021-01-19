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Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi! Facia gibi kaza

Son dakika haberine göre; 'ın eyaletinde bir traktöre çarpan kamyon, kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan işçileri ezdi. Facia gibi kazada ölü ve yaralılar var.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi! Facia gibi kaza

'ın batısındaki eyaletinde sabah saatlerinde otoyolda seyir halindeki kamyon, bir traktöre çarparak kontrolden çıktı.

13 İŞÇİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırımda uyuyan göçmen işçileri ezdi. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların kenti yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi! KAMYON KALDIRIMDA UYUYAN İŞÇİLERİ EZDİ!

BAŞBAKAN "TRAJİK" OLARAK NİTELENDİRDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin kuzeydeki eyaletinden oldukları ve günlük olarak çalıştıkları işin ardından yol kenarında uyudukları belirtildi. Hindistan Başbakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda feci kazada yaşanan can kayıplarını "trajik" olarak nitelendirerek üzüntüsünü dile getirdi.

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