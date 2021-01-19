Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi! Facia gibi kaza
Son dakika haberine göre; Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir traktöre çarpan kamyon, kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan işçileri ezdi. Facia gibi kazada ölü ve yaralılar var.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
13 İŞÇİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırımda uyuyan göçmen işçileri ezdi. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların Surat kenti yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
BAŞBAKAN "TRAJİK" OLARAK NİTELENDİRDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin kuzeydeki Rajasthan eyaletinden oldukları ve günlük olarak çalıştıkları işin ardından yol kenarında uyudukları belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda feci kazada yaşanan can kayıplarını "trajik" olarak nitelendirerek üzüntüsünü dile getirdi.