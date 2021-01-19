Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi! Facia gibi kaza

BAŞBAKAN "TRAJİK" OLARAK NİTELENDİRDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin kuzeydeki Rajasthan eyaletinden oldukları ve günlük olarak çalıştıkları işin ardından yol kenarında uyudukları belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda feci kazada yaşanan can kayıplarını "trajik" olarak nitelendirerek üzüntüsünü dile getirdi.