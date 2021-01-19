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Sıcak su buz tanesine dönüştü! Türkiye'de donduran manzara

'ta gece saatlerinde sıcaklık eksi 12'ye kadar düşerken, şehirde hayat adeta buz kesti. Araçlarının camlarının buz kaplamasını istemeyen vatandaşlar, araçların camlarını battaniye ve halılarla örttü. Soğuğun etkisiyle havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Sıcak su buz tanesine dönüştü! Türkiye'de donduran manzara

'ta gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi.

ETRAF BUZ KESTİ

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

EKSİ 12!

Ölçülür hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı.

CAMLAR KAPLANDI

Araçlarının camlarının buzla kaplanmasını istemeyen vatandaşlar, camları battaniye ve halılarla kapatarak önlem almaya çalıştı.

Soğuk havada çalışmak zorunda olan kuryeler ise soğuk havadan nasibini aldı.

BUZ TANECİĞİNE DÖNÜŞTÜ

Soğuk havanın etkisiyle havaya serpilen sıcak suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü de görüldü.

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