Sıcak su buz tanesine dönüştü! Türkiye'de donduran manzara
Sivas'ta gece saatlerinde sıcaklık eksi 12'ye kadar düşerken, şehirde hayat adeta buz kesti. Araçlarının camlarının buz kaplamasını istemeyen vatandaşlar, araçların camlarını battaniye ve halılarla örttü. Soğuğun etkisiyle havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi.
ETRAF BUZ KESTİ
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.
EKSİ 12!
Ölçülür hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı.
CAMLAR KAPLANDI
Araçlarının camlarının buzla kaplanmasını istemeyen vatandaşlar, camları battaniye ve halılarla kapatarak önlem almaya çalıştı.
Soğuk havada çalışmak zorunda olan kuryeler ise soğuk havadan nasibini aldı.
BUZ TANECİĞİNE DÖNÜŞTÜ
Soğuk havanın etkisiyle havaya serpilen sıcak suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü de görüldü.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI: 4 İL HAKKINDA FLAŞ DON UYARISI YAPILDI! KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?