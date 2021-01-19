19 Ocak 2021, Salı
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Konya'da eşini ve kızını kaynar suyla yakan cani tutuklandı

'da kendisini kahvaltıya çağıran eşinin ve çocuğunun üzerine kaynar su dökerek yakan cani tutuklandı. Cani adam birkaç gün önce gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Konya'da eşini ve kızını kaynar suyla yakan cani tutuklandı

Olay, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali A. kendisini uyandıran eşi Rukiye A.'ya kızarak yer sofrasındaki ısıtıcıdan sıcak suyu alarak eşinin üzerine döktü.

Konya'da eşini ve kızını kaynar suyla yakan cani tutuklandı

Olay sırasında bir buçuk yaşındaki kızları Eylül A. da sıcak sudan zarar görerek hastaneye kaldırıldı.

Konya'da eşini ve kızını kaynar suyla yakan cani tutuklandı

Olayın ardından Rukiye A. kocasından şikayetçi olurken, Ali A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya'da eşini ve kızını kaynar suyla yakan cani tutuklandı

Rukiye A. ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Ali A. tekrar gözaltına alındı.

Konya'da eşini ve kızını kaynar suyla yakan cani tutuklandı

Ali A., çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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