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Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu vefat etti

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade (88), 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu vefat etti

Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı.

Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

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