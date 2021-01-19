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Petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var! Olay yerinden görüntüler

Son dakika haberleri... ’nın Ogun eyaletinde petrol tankerinin patlaması sonucu etrafında bulunan araçlar bir anda alev aldı. Patlama sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. İşte olay yerinden kameralara yansıyan ilk görüntüler...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Nijerya'daki Ogun eyaletinin Abeokuta kentinde bir petrol tankeri patladı. Patlama sonucu çıkan alevler çevredeki araçlara sıçradı, olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşadı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, faciada 3 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

Petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var! Olay yerinden görüntüler PETROL TANKERİ PATLADI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR! OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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