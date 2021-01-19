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Engelli gence işkence gibi şaka! Ellerini kamyonete bağlayıp...

'da engelli gence yapılan işkence gibi şaka sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ilçesinde kamyonete elleri bağlanan gence sözde yürütme şakası yapıldı. Skandal olay sonrası gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Engelli gence işkence gibi şaka! Ellerini kamyonete bağlayıp...

Olay, Setaltı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Engelli Ö.S., bir grup genç tarafından kamyonete bağlı kelepçeye bağlanarak yürütüldü. Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı.

Engelli gence işkence gibi şaka! Ellerini kamyonete bağlayıp... ENGELLİ GENCE İŞKENCE GİBİ ŞAKA! ELLERİNİ KAMYONETE BAĞLAYIP...

Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 kişide savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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