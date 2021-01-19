19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var! Olay yerinden görüntüler

Petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var! Olay yerinden görüntüler

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 16:05
Güncelleme:19.01.2021 16:06
Son dakika haberleri... Nijerya’nın Ogun eyaletinde petrol tankerinin patlaması sonucu etrafında bulunan araçlar bir anda alev aldı. Patlama sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. İşte olay yerinden kameralara yansıyan ilk görüntüler...

Nijerya'daki Ogun eyaletinin Abeokuta kentinde bir petrol tankeri patladı. Patlama sonucu çıkan alevler çevredeki araçlara sıçradı, olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşadı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, faciada 3 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var
Petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var
Etna Yanardağı lav püskürttü
Etna Yanardağı lav püskürttü
Kanlı baskın planlı mıydı?
Kanlı baskın planlı mıydı?
ABD'nin yeni toprak zengini
ABD'nin yeni toprak zengini
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi!
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi!
Türk Armin'den Prof. Dr. Şahin'e övgü dolu sözler!
Türk Armin'den Prof. Dr. Şahin'e övgü dolu sözler!
Alman vekil Almanya'da yükselen İslamofobiyi A Haber'de değerlendirdi
Alman vekil Almanya'da yükselen İslamofobiyi A Haber'de değerlendirdi
ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .
ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .
ABD'de Kongresine dış güvenlik tehdidi!
ABD'de Kongresine dış güvenlik tehdidi!
ABD'de panik!
ABD'de panik!
Zor günler bekliyor
"Zor günler bekliyor"
Daha Fazla Video Göster