Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu ve milyonları şaşırtan Osmanlı sorusu!

Milyonlar Osmanlı sorusunu konuştu! ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacıların yarıştığı ve ilginç soruların sorulduğu Milyoner'in yeni bölümünde Osmanlı sorusu Kenan İmirzalıoğlu ve ekranları başındaki milyonları şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular ve cevaplar....

Giriş Tarihi: 20.12.2020 03:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 03:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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