Son dakika: Bir aile yok oldu... Otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.