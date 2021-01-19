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Son dakika: Bir aile yok oldu... Otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpışması sonrasında baba , anne ve 4 yaşındaki hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika: Bir aile yok oldu... Otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba , anne ve 4 yaşındaki hayatını kaybetti.

OTOBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre Karakurt-Horasan arasında meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

ÜÇÜ DE KURTARILAMADI...

Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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