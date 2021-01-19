BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sinop çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, -1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, -4°C

Çok bulutlu ve kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.