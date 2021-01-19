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İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?
Son dakika haberi... Megakentte etkisini gösteren kar yağışının ardından bugün kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Son dakika haberi... Megakentte etkisini gösteren kar yağışının ardından bugün kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.