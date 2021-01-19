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İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 09:22
Güncelleme:19.01.2021 09:50
Son dakika haberi... Megakentte etkisini gösteren kar yağışının ardından bugün kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Son dakika haberi... Megakentte etkisini gösteren kar yağışının ardından bugün kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar uyarısı! İstanbula kar yağacak mı? | 19 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! YOĞUN KAR UYARISI! İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | 19 OCAK 2021 HAVA DURUMU

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