Adana'da babası darp edilerek kaçırılan çocuk kurtarıldı

Bölgeyi abluka altına alan ekipler, olaya karıştığı öne sürülen 2 kişiyi, pompalı av tüfeği ile birlikte yakaladı. Polat T.'nin de teşhis ettiği şüpheliler, gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. Başından yaralanan Sezgin T. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.