Ankara'da kuğular buz tuttu! Hava sıcaklığı eksi 17 dereceye düştü

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.