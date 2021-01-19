Erzincan’da “Keloid” teşhisi konan genç kız tedavi olmazsa duyamayacak! Keloid nedir?

'TEDAVİ OLMAZSA KULAKLARI KAPANACAK'

İnşaatlarda çalışarak, evini geçindirmeye çalıştığını anlatan baba Halis Yıldız da "Evim kira, 4 çocuğum var. Kızımın hastalığı ile yaklaşık 10 yıldır mücadele ediyoruz, artık dayanacak gücüm yok. Kızım tedavi olsun, başka bir şey istemiyorum. Tedavi ettiremezsem yakında kulakları kapanacak, duymayacak. Kızımın tedavisi için yardım bekliyoruz" diye konuştu.