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Başıboş pitbull paniğe neden oldu! CHP'li İBB yardım telefonunu geri çevirdi: Birini ısırırsa alırız

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Giriş: 19.01.2021 10:40
Güncelleme:19.01.2021 10:54
İstanbul'da başıboş gezen bir pitbull, oto tamir dükkanına girerek büyük panik yaşattı. Dükkandan bir türlü ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalışan bir işçi yardım için CHP'li İBB'yi aradı. Yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull için İBB'den gelen yanıt ise oldukça şaşırtıcı. Oto tamirci, "Büyükşehir almıyor, bana dediği şey 'birini ısırması lazım biz ancak o zaman alırız" dediğini aktardı.

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi. Pitbullu gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı.

Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı. İşçiler, tamirhane çevresinden ayrılmayan pitbullu son çare olarak çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

"SABAHTAN BERİ BURADAN AYRILMIYOR"

Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, "Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi" ifadelerini kullandı.

"BİRİNİ ISIRMASI LAZIM"

Öte yandan pitbullun alınması için CHP'li İBB'yi aradığını söyleyen işçi, "Büyükşehir almıyor. Büyükşehir'i aradım bana dediği şey 'birini ısırması lazım biz ancak o zaman alırız'' ifadelerini kullandı.

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