Diyanet'ten nazar boncuğu fetvası
Son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Tıp ve sağlık konusundaki çalışmaların yer aldığı eser yayınlandı. Eserde birçok konuda İslamın hükümlerine ve dayanaklarına yer verilirken Diyanet'in verdiği nazar boncuğu fetvası dikkat çekti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Tıp ve Sağlıkla ilgili Fetvalar eserinde toplumumuzda uzun yıllardır yer edinmiş nazar boncuğunun kullanımına ilişkin önemli bir fetvaya yer verildi. Nazar boncuğunu ondan medet umarak, yani Allah'tan beklenmesi gereken etkinin bir başka kişi, olay ya da materyalden beklenerek yapılması olarak değerlendiren Diyanet bu eylemlerin hükmüyle ilgili bakın ne diyor;
DİYANETTEN NAZAR BONCUĞU FETVASI
Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen soruları değerlendirerek 'Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar' kitabını yayımladı. Kitapta nazar boncuğu ile ilgili fetfaya da yer verildi. "Yeni doğan bir çocuğa nazar boncuğu takmak caiz midir?" sorusuna verilen yanıtta nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildiklerinin dinen de kabul edildiğine yer verilerek, "Nazar konusunda Hz. Peygamber'in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir.
CAİZ DEĞİLDİR
Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir" denildi.