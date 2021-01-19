Diyanet'ten nazar boncuğu fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Tıp ve Sağlıkla ilgili Fetvalar eserinde toplumumuzda uzun yıllardır yer edinmiş nazar boncuğunun kullanımına ilişkin önemli bir fetvaya yer verildi. Nazar boncuğunu ondan medet umarak, yani Allah'tan beklenmesi gereken etkinin bir başka kişi, olay ya da materyalden beklenerek yapılması olarak değerlendiren Diyanet bu eylemlerin hükmüyle ilgili bakın ne diyor;