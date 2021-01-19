19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da kuğular donma tehlikesiyle karşı karşıya

Ankara'da kuğular donma tehlikesiyle karşı karşıya

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 11:43
Güncelleme:19.01.2021 11:57
Son dakika haberi... Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi bulduğu Ankara'da kuğular donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Son dakika haberi... Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi bulduğu Ankara'da kuğular donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Ankarada kuğular buz tuttu! Hava sıcaklığı eksi 17 dereceye düştü ANKARA'DA KUĞULAR BUZ TUTTU! HAVA SICAKLIĞI EKSİ 17 DERECEYE DÜŞTÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Donma tehlikesiyle karşı karşıyalar
Donma tehlikesiyle karşı karşıyalar
Hrant Dink neden hedef seçildi?
Hrant Dink neden hedef seçildi?
Tarihi müftülük binası yandı
Tarihi müftülük binası yandı
CHP'li İBB yardım telefonunu geri çevirdi
CHP'li İBB yardım telefonunu geri çevirdi
Köpekler yaşlı adama dehşeti yaşattı
Köpekler yaşlı adama dehşeti yaşattı
Köylüler içme suyu ararken buldu!
Köylüler içme suyu ararken buldu!
Çocuk parkında şok!
Çocuk parkında şok!
Buzlanma ve don uyarısı!
Buzlanma ve don uyarısı!
A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı
A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı
Ölümünün 14. yılında anılıyor
Ölümünün 14. yılında anılıyor
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı
Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı
Daha Fazla Video Göster