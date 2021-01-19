- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ankara'da kuğular donma tehlikesiyle karşı karşıya
Son dakika haberi... Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi bulduğu Ankara'da kuğular donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden son gelişmeleri aktardı.
Son dakika haberi... Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi bulduğu Ankara'da kuğular donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden son gelişmeleri aktardı.