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Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor! 10 gündür hapşırıyor!

'da hapşırma nöbeti geçiren 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, tedavi olmak istiyor. 15 yaşındaki Yağmur'un babası Çaprak, "Kızım ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor. Kızımın hayatı zindan oldu" dedi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor! 10 gündür hapşırıyor!

'nde yaşayan Çaprak, 10 gün önce yaşadığı burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı.

Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor! 10 gündür hapşırıyor! NE UYUYABİLİYOR NE DE YEMEK YİYEBİLİYOR! 10 GÜNDÜR HAPŞIRIYOR!

Ailesi tarafından 'da hastaneye götürülen Çaprak, 'a yönlendirildi.

Diyarbakır'da başvurdukları hastanede psikiyatri servisine sevk edilen Çaprak, uygulanan ilaç tedavisinden de sonuç alamadı.

Çaprak, 10 gündür bu sıkıntıyı yaşadığını belirterek "Hapşırdığım için konuşamıyorum. Tedavi olmak istiyorum." dedi.

Baba Çaprak, kızını tedavi olması için hastanelere götürdüğünü ancak herhangi bir tanı konulamadığını belirtti.

Çaprak, "Kızım ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor. Kızımın hayatı zindan oldu. Biz de onunla perişan oluyoruz. Bir çare istiyoruz." diye konuştu.

Annesi da ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, kızının daha önce hiçbir hastalığının olmadığını belirtti.

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