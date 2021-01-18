Prof. Dr. Nebahat Bulut'un hayatını kâbusa çeviren, savcılıktan yardım istemesine neden olan olay geçtiğimiz salı günü yaşandı. Kendisini Muğla'dan gelerek taciz eden Ö.M.'yi araştırdığında takıntılı bir kişilikle karşılaşan Bulut, yaşadıklarını Hürriyet'e şöyle anlattı:

"Salı günü randevuyla bir hasta geldi. Maskesinin ortasını kesmişti. 'Maskeyi değiştirin' dedim. 'Oradan hava alıyorum' dedi. Sürekli 'Sizin için 9 saat uzaktan geldim' diyordu. Muğla'dan gelmiş. Hareketleri tuhaftı. Aynı cümleleri tekrar edip duruyordu. Şikâyetlerini dinledim. Tetkik yaptırmasını önerdim. 'Şu an yaptırmayacağım, bir ay sonra tekrar arabayla geleceğim o zaman yaptırırım. Hem o zaman kalırım da' dedi. Sonra çıktı. Birkaç dakika sonra tekrar geldi.