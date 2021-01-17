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TEM Ankara İstanbul yolu trafiğe açıldı | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 19:39
Güncelleme:17.01.2021 19:50
Son dakika haberleri... Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM otoyolunun 3 saatten fazla süredir trafiğe kapalı olan Ankara-İstanbul istikameti, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Düzce-Sakarya arasındaki bölümde kar lastiği bulunmayan onlarca araç nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluşmuştu. A Haber muhabiri Hakan Süer son durumu canlı yayında aktardı.
Yola çıkacaklar dikkat! Düzce-Sakarya arasında yol kapandı! YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! DÜZCE-SAKARYA ARASINDA YOL KAPANDI!

TEM Ankara İstanbul yolu trafiğe açıldı
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