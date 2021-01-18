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Son dakika: Falçatayla Anna Butim'in yüzünü kesmişti! Cani koca Mesut Öztürkmen'in ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Boşanma aşamasında olduğu Ukraynalı eşi ’i (28) AVM’de falçatayla saldırarak yüzünü doğrayan (45) tutuklandı. Nöbetçi hâkimlikçe tutuklanan Mesut Öztürkmen'in ifadesi de ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Falçatayla Anna Butim'in yüzünü kesmişti! Cani koca Mesut Öztürkmen'in ifadesi ortaya çıktı

, 2.5 yıl evli kaldığı 'e boşanma davası açtı. Tehdit edilince de eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Mesut Öztürkmen, 15 Ocak'ta baldızı 'ın sosyal medya hesabından eşinin 'daki bir AVM'de olduğunu gördü.

Falçatayla Anna Butim'in yüzünü kesmişti! Cani koca Mesut Öztürkmen'in ifadesi ortaya çıktı FALÇATAYLA ANNA BUTİM'İN YÜZÜNÜ KESMİŞTİ! CANİ KOCA MESUT ÖZTÜRKMEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cebinde falçatayla AVM'ye giden Mesut Öztürkmen, saldırdığı eşinin yüzünün sol tarafını boylu boyunca kesti. O sırada eşinin yanında olan baldırı Viktoria Lepikash ile eşi ile Burak Bayraktar tüm çabalara rağmen Mesut Öztürkmen'e engel olamadı. Polis ekipleri geldiğinde, Anna Butim'in yanı başındaki Mesut Öztürkmen'i gözaltına aldı.

'ALLAHIM BENİ KORU'

Anna Butyi tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifadede kız kardeşi, eniştesi ve bir arkadaşıyla AVM'de oturduğu sırada bir anda Mesut Öztürkmen'in arkadan gelerek yüzünü dudağından başlayarak kulağına kadar falçatayla kestiğini, yüzünde acı hissettiğini, yüzüne birkaç kez falçata darbesi aldığını daha sonra ne olduğunu pek hatırlayamadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Butim, Öztürkmen'e karşı kasım ayında 3 ay süreli uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Anna Butim, yüzünün kesik fotoğraflarını paylaştığı hesabından ise "Boşanmak istediğim, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından 'da falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak. Ve beni hâlâ öldürmekle tehdit ediyor. Allahım lütfen beni koru" diye yazdı.

'İKİ GÜN BEKLEDİM'

Nöbetçi hâkimlikçe tutuklanan Mesut Öztürkmen ise şu ifadeyi verdi:"Beş ay önce evi terk etti. 3 gün önce Ukrayna'dan kız kardeşi gelmişti. Çocuğumun sosyal medya hesabından onun kız kardeşini takip ediyordum. Florya'da bulunan Aquapark'ta çektirdikleri fotoğrafı paylaştığını gördüm. İstanbul'da olduğunu tahmin ettim. Annesiyle görüştüğünde Ukrayna'da olduğunu söyledi. Sabah saatlerinden Aquapark'a gittim bekledim. Kendisinin oraya geleceğini düşündüm.

Konuşmak istiyordum. İlk gün gelmedi. İkinci gün tekrar gittim. Bekledim. Eşimi, kız kardeşini, kız kardeşinin kocasını ve yabancı bir erkek gördüm. Denizi seyrediyorlardı. İşim nedeniyle yanımda bulunan falçatayla arka taraftan yanaşarak iki defa yüzüne doğru salladım. Yanında bulunan kişiler beni engellediler. Beni darp ettiler. Sonrasını hatırlamıyorum."

Eski eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğrayan Anna Butim yaşadıklarını anlattı ESKİ EŞİ MESUT ÖZTÜRKMEN TARAFINDAN FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YAŞADIKLARINI ANLATTI
Mesut Öztürkmen boşanmak isteyen eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla bu hale getirdi MESUT ÖZTÜRKMEN BOŞANMAK İSTEYEN EŞİ ANNA BUTİM'İN YÜZÜNÜ FALÇATAYLA BU HALE GETİRDİ
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