'ALLAHIM BENİ KORU'

Anna Butyi tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifadede kız kardeşi, eniştesi ve bir arkadaşıyla AVM'de oturduğu sırada bir anda Mesut Öztürkmen'in arkadan gelerek yüzünü dudağından başlayarak kulağına kadar falçatayla kestiğini, yüzünde acı hissettiğini, yüzüne birkaç kez falçata darbesi aldığını daha sonra ne olduğunu pek hatırlayamadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.