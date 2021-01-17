17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mesut Öztürkmen boşanmak isteyen eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla bu hale getirdi

Mesut Öztürkmen boşanmak isteyen eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla bu hale getirdi

Son dakika haberine göre; 'de yaşayan uyruklu , boşanmak istediği eşi 'in falçatalı saldırısına uğradı. Yüzü parçalanan Butim, açılan derin yaraları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
ABONE OL
Mesut Öztürkmen boşanmak isteyen eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla bu hale getirdi

Ukraynalı genç kadının yüzünün paramparça edildiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan görüntüler görenlerin içini sızlattı. Çığığının duyulmasını isteyen talihsiz kadının yüzünü bu hale getiren 'in tüm dijital platformlarda hesaplarını askıya alıp kaybolduğu iddia edildi.

ŞOKE EDEN FOTOĞRAFLAR

İşte 'de ikamet eden ve kocası Mesut Öztürkmen tarafından acımasızca bu hale getirilen uyruklu 'in yüzünün aldığı hal ve saldırıya ilişkin detaylar;

YÜZÜ FELÇLİ KALACAK

Hakkında uzaklaştırma kararı olan Öztürkmen, Butim'e 'da bulunan bir alışveriş merkezinde saldırdı. Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan kadın kendisinin hâlen ölümle tehdit edildiğini kaydetti. Butim yüzünün felçli kalacağını belirtti.

"BU ALÇAK TUTUKLANSIN"

Butim'in ve 'ni etiketlediği mesajına sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı. Kullanıcılar Butim'in, vahşetin failinin tutuklanması çağrısında bulundular. Tepkiler ise kısa sürede çığ gibi arttı.

MAĞDUR KADINA TWİTTER DARBESİ!

Öte yandan Butim'in falçatalı saldırı sonucu ağır yara alan yüzünün fotoğraflarını paylaşması nedeniyle Twitter Anna'nın hesabını da askıya aldı.

VAHŞETİN SORUMLUSU YAKALANDI!

Vahşi saldırının faili olduğu iddia edilen ., olayın ardından kaçtıysa da yakalandı. Anna'nın hastanede çekilmiş fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

UKRAYNALI AMA AYYILDIZLI HIZMASINI ÇIKARTTIRMADI!

'de yaşayan, Türkiye'de evlenen ve acımasız bir şahıs tarafından bu saldırı gelen Anna'nın yaralı fotoğraflarında hızmasındaki ay yıldız da dikkat çekti. Anna'nın kendisini bu hale getiren Mesut Ö'den şikayetçi olduğu ve halen tehditler aldığı da attığı tweetlerde dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

"ALLAH'IM NE OLUR BENİ KORU"

civarında saldırıya uğradığını belirten Anna Butim attığı tweette şu ifadelere yer verdi: "Boşanmak istediğim ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından 'da falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak ve beni hala öldürmekle tehdit ediyor. Allah'ım lütfen beni koru"

TUTUKLANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ö. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Böro ekiplerince yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA