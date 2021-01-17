Mesut Öztürkmen boşanmak isteyen eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla bu hale getirdi

UKRAYNALI AMA AYYILDIZLI HIZMASINI ÇIKARTTIRMADI!

Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de evlenen ve acımasız bir şahıs tarafından bu saldırı gelen Anna'nın yaralı fotoğraflarında hızmasındaki ay yıldız da dikkat çekti. Anna'nın kendisini bu hale getiren Mesut Ö'den şikayetçi olduğu ve halen tehditler aldığı da attığı tweetlerde dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.