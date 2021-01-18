Mersin'de dehşete düşüren olay! 15 kedi zehirlenerek telef edildi

Burada hayvan beslemeyin, tembelliğe alıştırıyorsunuz diyorlar. Biz zaten hayvanların doğal yaşam alanlarını katletmiş durumdayız. Bizim ne kadar hakkımız varsa onların da hakkı var. Allah'ın yarattığı canı Allah alır, lütfen biraz merhamet edin" diye konuştu.