İstanbul’da karlı yoldaki kazalar anbean kameraya yansıdı
Kağıthane’de buzlanan yolda kayan araçlar park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kaza anları anbean kameraya yansıdı. Yayalar da zor anlar yaşadı. Yürümekte güçlük çeken bazı kişiler kayarak düştü.
YAŞAM DHA
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Araçlar yokuşta kayarak park halindeki diğer araçlara çarptı. Maddi hasarlı kazalar kameraya saniye saniye yansıdı.
Yayalar da zor anlar yaşadı. Yürümekte güçlük çeken bazı kişiler kayarak düştü. Erkan Poyraz "İşe gitmeye çalışıyoruz. Arabamızı bıraktık.
Mümkün olduğunca gitmeye çalışıyoruz. Mecbur yürüyeceğiz. Perpa'ya gideceğiz. Çalışmalar daha yeni başlamış biraz geç kalındı. Karın altında buz olduğu için araçlar bile gidemiyor." dedi.
Vefa Babacan, "Burayı ilk defa böyle görüyorum, buralı değilim. Kaydık, düştük. İşe gidiyoruz. Don olduğundan servis arabamız gelmedi. O yüzden yürüyoruz." diye konuştu.