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Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor! 10 gündür hapşırıyor!

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Giriş: 18.01.2021 10:55
Güncelleme:18.01.2021 10:59
Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, tedavi olmak istiyor. 15 yaşındaki Yağmur'un babası Mehmet Çaprak, "Kızım ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor. Kızımın hayatı zindan oldu" dedi.

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Çaprak, 10 gün önce yaşadığı burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı.

Ailesi tarafından Batman'da hastaneye götürülen Çaprak, Diyarbakır'a yönlendirildi.

Diyarbakır'da başvurdukları hastanede psikiyatri servisine sevk edilen Çaprak, uygulanan ilaç tedavisinden de sonuç alamadı.

Çaprak, 10 gündür bu sıkıntıyı yaşadığını belirterek "Hapşırdığım için konuşamıyorum. Tedavi olmak istiyorum." dedi.

Baba Mehmet Çaprak, kızını tedavi olması için hastanelere götürdüğünü ancak herhangi bir tanı konulamadığını belirtti.

Çaprak, "Kızım ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor. Kızımın hayatı zindan oldu. Biz de onunla perişan oluyoruz. Bir çare istiyoruz." diye konuştu.

Annesi Songül Çaprak da ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, kızının daha önce hiçbir hastalığının olmadığını belirtti.

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