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İzmir'de fuar alanında bulunan gölette evsiz adamın cesedi bulundu

ilçesinde bulunan fuar alanındaki gölette 32 yaşındaki 'nun cansız bedeni bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen Cihanoğlu'nun cenazesi otopsi için  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cem Cihanoğlu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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İzmir'de fuar alanında bulunan gölette evsiz adamın cesedi bulundu

Konak'taki fuar alanında, bugün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Suriyeli aile, gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görümce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göletten çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin evsiz Cem Cihanoğlu olduğu saptandı. Cihanoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cem Cihanoğlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

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