Konak'taki fuar alanında, bugün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Suriyeli aile, gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görümce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göletten çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin evsiz Cem Cihanoğlu olduğu saptandı. Cihanoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cem Cihanoğlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.