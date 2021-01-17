17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Otoyolu'nda 16 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda 16 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

'nun kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Ulaşıma kapanan otoyolun yönünde araç kuyrukları oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
ABONE OL
Anadolu Otoyolu'nda 16 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Kaza nedeniyle otoyolda araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolun açılmasını bekliyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA