Hobi olarak başladı şimdi şirketi var! Siparişlere yetişemiyor

O günden bu yana deve kuşu yetiştiren Gedikaslan, hayvanları iç piyasaya satıyor. Talep nedeniyle memnun olduğunu belirten 3 çocuk babası Gedikaslan, "Biz bu hayvanları 1995 yılında Güney Afrika'dan ithal ettik. O zamandan bu yana devam ediyoruz. Şu anda damızlık yavru olarak üretmeye çalışıyoruz.