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Canını zor kurtardı! Kız kardeşler evire çevire dövdü

’ın ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Canını zor kurtardı! Kız kardeşler evire çevire dövdü

Olay, ilçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.'den telefon numarası istedi. Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı.

Canını zor kurtardı! Kız kardeşler evire çevire dövdü CANINI ZOR KURTARDI! KIZ KARDEŞLER EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ

Ardından iki kardeş şahsa yumruk darbeleri indirmeye başladı. Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı.

Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu.

Kavga sonrası iki kız kardeş, şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

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