Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen Velieceoğlu'na tebrik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu'nu kutladı.
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'de yaşayan Yusuf Eymen'in çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"ndaki başarısına yer verdi.
Selçuk, paylaşımında, "Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu evladımız, Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu. Tebrikler Yusuf, yolun açık, başarıların daim olsun." ifadesini kullandı.