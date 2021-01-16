Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'de yaşayan Yusuf Eymen'in çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"ndaki başarısına yer verdi.

Selçuk, paylaşımında, "Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu evladımız, Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu. Tebrikler Yusuf, yolun açık, başarıların daim olsun." ifadesini kullandı.