Çay tiryakileri dikkat! Özellikle şekerli tüketenler risk altında...

"ÇAY BİR ANTİOKSİDAN"



Çayın insan vücudu için faydalı bir içecek olduğunu hatırlatan Özerdem, "Çay bir antioksidan. Bu özelliği sayesinde özellikle kalp damar hastalıklarının azaltılmasında, kolesterol, trigliserid düşmesinde etkili. Damar hastalıkları ve inmenin oluşmasına da engel oluyor. Çay içmek kansızlığa sebep olur diye bir algı var. Çayın içerisinde tanin maddesinin demir emilimini engellendiği biliniyor. Çok çay içen kişilerde, özellikle çayı yemeklerle, yemekten hemen önce ya da sonra tüketirsek ve bu oran artarsa demir eksikliği meyili de oluşturabilir" ifadelerini kullandı.