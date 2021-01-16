16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da karlı yolda sürücülerin zor anları

Tekirdağ’da karlı yolda sürücülerin zor anları

’da etkili olan kar yağışında kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan kalan bir aracın yardımına belediye ekipleri yetişti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021
ABONE OL
Tekirdağ’da karlı yolda sürücülerin zor anları

Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kırsalı ve ilçe merkezinde etkili oldu.

Kar yağışının etkisini arttırması üzerine beyaza bürünen yollarda kar lastiği olmayan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

YOLDA MAHSUR KALDILAR
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Araphacı Mahallesi rampasında bir otomobil yolda kaldı. Aracında mahsur kalan vatandaşların yardımını Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri ekipleri yetişti. Yoldan çıkan araç, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kar birikintisi oluşan yolu ve ilçe merkezindeki yollarda ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA